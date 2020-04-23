Роскомнадзор пригрозил журналистам штрафом за ролик, где пенсионерки из «Отрядов Путина» сжигают коронавирус в ведре

Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры потребовал от красноярского телеканала ТВК удалить ролик о том, как кубанские пенсионерки из движения «Отряды Путина», отрицая существование коронавируса 2019-nCoV, сжигают его изображения в алюминиевом ведре. Об этом сообщила редакция канала.

Свое видео «Отряды Путина», ставшие известными после нескольких нападений на краснодарский штаб Алексея Навального, опубликовали в середине марта. В нем они называли коронавирус «надуманной информацией» и обвиняли США в последовавших за пандемией экономических проблемах в России. О ролике писали десятки российских изданий; на него обращал внимание и сам Навальный.

«Мы сегодня собрались, чтобы покончить с вот этой надуманной информацией. Никакого здесь коронавируса как такового нет. Это Трампу надо было поднять свой... В два раза доллар подскочил, чтобы страна его взлетела в очередной раз! – говорили участницы видео перед тем как поджечь листы с изображением вируса. – Так вот, нет никакого коронавируса, это политика тобой придуманная. Вот мы его сегодня разорвем, а вируса – как не было, так и не будет! Во всяком случае не просто во всем мире, а в нашей стране его нет!»

Уведомление от надзорного ведомства, где от них потребовали удалить и публикацию о ролике на своем сайте, журналисты получили накануне. Видеохостинг YouTube по запросу Роскомнадзора уже удалил это видео как на канале самих «Отрядов Путина», так и из аккаунта телеканала ТВК. 14 мая их пригласили в краевое управление Роскомнадзора для составления протокола по закону о фейк-ньюс (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Эта статья предполагает штраф для юрлиц до 500 тысяч рублей.

Руководство телеканала назвало ситуацию абсурдной: «Представляете какое количество людей в России делает бессмысленную и бесполезную работу? <..> Задействованы два серьезнейшних ведомства – Генрокуратура и Роскомнадзор, задействованы канцелярия и почта, работает госмашина, платятся зарплаты и премии. Для чего? Какой сумасшедший человек смог усмотреть в этом угрозу обществу? Все это выглядит полным абсурдом», – посетовал в разговоре с «Новой» руководитель ТВК Вадим Востров.

Ранее Роскомнадзор уже заблокировал статью об этом ролике «Отрядов Путина» на украинском портале «Обозреватель». Дела по статье о фейк-ньюс российские правоохранительные органы возбуждали и из-за других юмористических материалов о коронавирусе. Так, на блогера из Нью-Йорка завели уголовное дело за ролик о том, что коронавирус попал в Китай из России по замыслу масонов, а в Петербурге суд отказался штрафовать пользователя «ВКонтакте» за саркастичный комментарий о том, что он «перебежками и ползком кое-как из [закрытого на карантин] Мурино выбрался, был ранен в ногу».