Минтруд предложил закрыть психоневрологические интернаты на карантин 

Министерство труда направило в регионы рекомендации закрыть на карантин дома престарелых и психоневрологические интернаты для снижения темпов распространения коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

В Минтруде считают, что изолировать социальные учреждения необходимо вместе с сотрудниками, которые потенциально могут стать разносчиками инфекции за пределами интернатов. Пока что они работают по очереди, бригады меняются раз в две недели.

Баталина уточнила, что многие регионы уже закрыли ряд подобных интернатов: в 29 из них учреждения закрыты полностью, частично — в 46 субъектах федерации. Сейчас коронавирусом заразились 457 жителей домов престарелых и ПНИ, ранее неизвестная инфекция была зафиксирована ;в 16 стационарных организациях .

Ранее несколько членов правительства поддержали предложение учредителя благотворительного фонда «Вера» Ноты Федермессер о расселить на время пандемии крупные ПНИ, в которых живут по несколько сотен, а иногда и тысяч человек в одном здании. Кабмин выпустил специальное распоряжение, разрешающие временно перевезти подопечных ПНИ в дома и квартиры сопровождаемого проживания.