МВД временно отказалось от депортации иностранцев из-за пандемии коронавируса

МВД России из-за пандемии коронавируса не будет депортировать иностранцев и аннулировать их документы, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Если срок действия документа, разрешающего находиться в стране, истекает в период с 15 марта по 15 июня, то он автоматически продлевается до окончания этого периода, и обращаться в МВД для его продления не нужно. В этот период в ведомстве не будут приниматься решения о депортации, выдворении или о нежелательности нахождения иностранцев.

До 15 июня иностранцы могут работать в России без разрешительных документов. Если они прибыли в страну в визовом порядке, то у работодателя должно быть соответствующее разрешение для их привлечения на работу. При этом работодателям достаточно будет только уведомить МВД о найме или увольнении иностранца, если тот прибыл в Россию в безвизовом порядке из Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины или Азербайджана.

Ранее Агентство стратегических инициатив призвало правительство приравнять трудовых мигрантов к гражданам России, чтобы они смогли получать пособия по безработице и другие льготы в качестве мер поддержки из-за эпидемии коронавируса. Авторы обращения также предлагали обеспечить подготовку мигрантов для работы на рынках обслуживания IT-инфраструктуры.