Минздрав Хакасии попросил бизнес помочь с питанием для врачей. Позже обращение удалили

Министерство здравоохранения Хакасии обратилось к предпринимателям с просьбой обеспечить питанием работников больницы, где лечат пациентов с коронавирусом. Обращение появилось на сайте местного Минздрава, однако позже его удалили; копия осталась в кэше Google.

Чтобы снизить риски заражения в регионе, местные власти решили изолировать медработников республиканской клинической инфекционной больницы, которые контактировали с больными COVID-19. Теперь им придется жить в медучреждении, а руководство должно обеспечить их трехразовым питанием и одноразовой посудой.

«У медучреждения таких возможностей для содержания сотрудников нет. В связи с чем администрация Республиканской инфекционной больницы обращается к жителям региона, предпринимателям, меценатам с просьбой о помощи», — говорилось в удаленном обращении республиканского Минздрава.

В пресс-службе правительства Хакасии ТАСС уточнили, что обеспечением питания и нормальным бытовых условий займутся власти региона, а обращение — личная инициатива медиков.

На сегодняшний день в Хакасии зафиксировано 99 случаев заражения коронавирусной инфекции, восемь человек уже выздоровели. Всего в России более 62,5 тысяч заболевших, 555 пациентов с COVID-19 скончались.

Из-за пандемии врачи во многих регионах изолированы от своих семей. Для снижения рисков распространения инфекции власти Москвы договорились с отельерами о том, что медиков будут бесплатно или за счет города размещать в столичных гостиницах неподалеку от больниц. Им также будут оплачивать такси. Многие рестораны и кафе приняли участие в обеспечении сотрудников коронавирусных стационаров горячей едой: часть они предоставляют бесплатно, часть расходов берет на себя мэрия или благотворители.