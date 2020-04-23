В Петербурге начальника Военно-медицинской академии уволили после вспышки коронавируса у курсантов

Начальника петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова Александра Фисуна отстранили от должности по собственному желанию из-за «просчетов» в организации борьбы с коронавирусом, сообщили Интерфаксу в Минобороны.

«Были допущены просчеты в организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий, что привело к инфицированию части курсантов», — заявили в министерстве обороны. Заболевание подтвердилось уже у 55 курсантов-россиян, «Фонтанка» писала о заражении схожего числа учащихся там иностранцев, а также начальника одного из факультетов.

По словам курсантов и их родственников, руководство академии, несмотря на пандемию, в апреле продолжало подготовку парада к дню Победы без каких либо мер предосторожности (в пресс-службе академии настаивали, что курсанты с винтовками за спиной ходили строем «только поесть»). Курсантов, готовившихся к параду, перевели на казарменное положение, все они питались в общей столовой. После выявления вспышки их перевели в неотапливаемый спортзал.

Ранее в Минобороны также рассказывали о выявлении коронавируса у 9 курсантов Военного университета в Москве, а также у 31 курсанта петербургского Нахимовского военно-морского училища, которые приехали в столицу на репетицию парада и жили в общежитиях Военного университета. Всех их отправили на карантин в один из ведомственных санаториев. Президент Владимир Путин на прошлой неделе в свою очередь объявил о переносе парада; новая дата еще не была назначена.