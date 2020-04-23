Кабмин выделил более 9,5 миллиарда рублей на погашение ипотеки многодетных семей

Кабмин направит более 9,5 миллиарда рублей на погашение ипотеки многодетных семей. Об этом, как передают РИА Новости, на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Еще одна субсидия направлена на поддержку семей, в которых после 1 января 2019 года родился родился третий или последующий ребенок. Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит такой семье», — уточнил глава правительства.

Мишустин напомнил, что в рамках этой программы каждая семья сможет получить на погашение кредита до 450 тысяч рублей. Взявшие ипотеку смогут либо уменьшить сумму ежемесячного платежа, либо сократить срок кредита. По оценкам Минфина, такой мерой поддержки смогут воспользоваться около 21 тысячи семей.

Российский премьер отметил, что с учетом других выплат общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить миллион рублей. Для стимулирования демографического роста российские власти ранее приняли и ряд других мер, которые касаются не только многодетных. В частности, президент Владимир Путин распорядился выплачивать материнский капитал после рождения первого ребенка, хотя раньше на него могли рассчитывать только семьи с двумя детьми.