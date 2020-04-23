«Ромир»: россияне в ближайшие полгода хотят снизить траты на алкоголь, одежду и обувь

В России на фоне эпидемии коронавируса происходит снижение потребительского спроса в 90% категорий товаров и услуг, говорится в исследовании консалтинговой компании BCG и холдинга «Ромир».

Эксперты выяснили, что в ближайший месяц сократить расходы на алкоголь планируют 46% россиян, а в ближайшие полгода — 28%. При этом 23% из желающих меньше тратить на спиртные напитки уже сделали запасы. Респонденты хотят как реже покупать алкоголь, так и переходить на более дешевые марки, уточняют «Ведомости».

Кроме того, в следующие полгода опрошенные намерены сократить траты на замороженные и консервированные продукты, а также на бакалею. Больше трети россиян хотят покупать меньше обуви, модных аксессуаров и одежды.

Согласно результатам исследования, от снижения потребительского спроса больше всего пострадает сфера досуга. Так, многие респонденты хотят меньше тратить на походы в кино и рестораны (по 34%), спа-салоны (36%), концерты и тематические парки (по 36%). Россияне также собираются снизить расходы на доставку продуктов и онлайн-видеосервисы.

Опрос продемонстрировал, что 75% респондентов пессимистично настроены относительно будущего российской экономики и ожидают наступления рецессии в связи с пандемией коронавируса. При этом 62% чувствуют свою финансовую незащищенность или испытывают финансовые трудности. Большинство опрошенных (84%) не ждут улучшения экономической ситуации в ближайшие месяцы или думают, что она ухудшится.