Редакция «Ведомостей» опубликовала колонку с критикой нового главного редактора

Сотрудники газеты «Ведомости» в колонке на сайте издания потребовали от новых владельцев сменить главного редактора из-за его влияния на редакционную политику. В ином случае газета потеряет репутацию и доверие читателей, «став еще одним зависимым и управляемым медиа», считают они.

О смене владельцев «Ведомостей» стало известно в середине марта, временным главным редактором на переходный период был назначен один из основателей журнала «Эксперт» Андрей Шмаров, хотя контракт с занимавшим должность Ильей Булавиновым действовал еще до середины апреля.

В своей колонке журналисты напомнили, что после назначения Шмаров лично изменил на противоположный заголовок в материале о «Роснефти», а вскоре вовсе удалил статью экономиста Константина Сонина с критикой госкомпании, объяснив это тем, что упреждает возможные иски. Накануне также сообщалось, что Шмаров запретил ссылаться на результаты опросов «Левада-Центра» и критиковать конституционную поправку об обнулении президентских сроков.

Удаление или редактирование материалов после публикации не спасет от исков и является исключительно проявлением цензуры, уверены журналисты. «Лишившись репутации, "Ведомости" станут еще одним зависимым и управляемым медиа, цель работы которого – не удовлетворение потребности читателей в проверенных новостях и качественной аналитике, а реализация интересов и амбиций официальных и негласных владельцев», – пишут они в совместном заявлении.

На должность главного редактора сотрудники издания вновь попросили назначить бывшую журналистку газеты Анфису Воронину, которая сейчас руководит партнерскими проектами «Ведомости &». Ранее они жаловались, что читатели уже требуют вернуть деньги за подписку.

Незадолго до выхода заявления журналистов конфликт в редакции прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. На ежедневном брифинге он заверил, что администрация президента не вмешивалась в работу «Ведомостей». «Я не знаю, от кого он [Шмаров] мог получить рекомендации [о запрете на критику конституционной реформы], – сказал Песков. – Мы были и остаемся заинтересованы в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные, талантливые издания с очень талантливыми коллективами».