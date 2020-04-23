Генпрокуратура потребовала блокировки видео лжеученого о том, что от коронавируса умирают только евреи

Генеральная прокуратура потребовала удалить из YouTube и соцсетей два ролика о коронавирусе от блогера Андрея Тюняева с 270 тысячами подписчиков, которого эксперты неоднократно обвиняли в лженаучных публикациях об этнологии.

В одном из видео, под названием «Вирус любит мацу? Гибнут лучшие», он утверждал, что от нового заболевания умирают только евреи, из-за чего в синагогах и отказались от служб (сам же вирус якобы приводит к некой «болезни Фейгельсона-Якобсона»), а в другом — что под видом борьбы с коронавирусом у здоровых людей изымают органы на продажу.

Надзорное ведомство также потребовало от «ВКонтакте» удалить комментарий в неназванном пензенском паблике с призывом к физическому уничтожению нарушителей самоизоляции.

Их претензии вызвало и разошедшееся в новгородских пабликах видео, где врач «скорой» рассказывал об отказе стационара принять пациента с подозрением на коронавирус из-за якобы отсутствия кислородных концентраторов (копия ролика доступна на других ресурсах). В новгородском Минздраве после проверки ролика отчитывались, что пациенту отказали, поскольку заболевание у него не подтвердилось.