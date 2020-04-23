В Мурманской области у заключенного колонии строгого режима выявили коронавирус

В Мурманской области у одного из заключенных исправительной колонии строгого режима ИК-23 выявили коронавирус. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

«В Ловозерском районе зафиксирован первый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Он обнаружен у осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии в п. Ревда Ловозерского района», — сообщили в оперштабе.

Сейчас заразившегося заключенного изолировали от остальных. В оперштабе заявили, что заболевание у него протекает в легкой форме, никаких респираторных симптомов медики у него не обнаружили. Сейчас в исправительном учреждении выявляют всех, кто с ним контактировал. Сотрудникам колонии придется остаться на работе в течение двух недель, чтобы предотвратить распространение инфекции в районе.

Накануне председатель общественного совета при региональном УФСИН Юрий Мананков рассказал агентству Интерфакс о том, что в первом отряде для инвалидов ИК-23 находятся пять человек с подозрением на коронавирус. Их изолировали от остальных заключенных.

Сейчас в Мурманской области зафиксировано 603 случая заражения коронавирусной инфекцией и 3 летальных исхода. Всего в России более 62,5 тысяч заболевших, 555 пациентов с COVID-19 из разных регионов страны скончались.