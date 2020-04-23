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МИД Украины объявил кампанию по редактированию статей о «российской агрессии» в Википедии

Политика

 

Министерство иностранных дел Украины объявило, что в ближайшие месяцы «восполнит пробелы и исправит неточности» в статьях версии Википедии, посвященных «российской агрессии» — военному конфликту на востоке страны — и интеграции Киева в Евросоюз и НАТО.

К созданию и редактированию статей привлекут сотрудников и волонтеров «Викимедиа Украина», поддерживающей инфраструктуру для работы украинской версии интернет-энциклопедии. На иностранных языках статьи напишут сотрудники посольств.

Хотя российский МИД и другие министерства в свою очередь не проводили кампаний по наполнению Википедии, СМИ неоднократно обращали внимание на правки в статьях об оппозиционерах, а также о высокопоставленных чиновниках и руководителях госструктур. Представители последних регулярно обращаются к специальным частным компаниям, пишущим статьи в энциклопедии, выяснило в марте издание «Проект».

Теги:
украина, википедия, va
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