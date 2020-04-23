Малый бизнес с налоговой задолженностью может остаться без грантов на выплату зарплат 

Представители малого и среднего предпринимательства рискуют остаться без субсидий на выплату зарплат и другие неотложные нужды в случае, если у них есть долги по налогам. Это следует из критериев получения господдержки, опубликованных на государственном портале «Экономика без вируса».

На сайте каждый предприниматель может ввести параметры своего бизнеса и узнать, на какую меру поддержки он может рассчитывать. В том числе, там указаны необходимые критерии для получения финансовой помощи: по состоянию на 1 января 2020 года у компании не должно быть задолженностей по налогам.

Как рассказали РБК налоговые консультанты и представители бизнес-сообщества, формальным основанием для отказа в выдаче гранта могут стать даже незначительные долги. О многих из них предприниматели могут даже не знать. Кроме того, эксперты издания напомнили, что IT-системы налоговых органов зачастую формируют технические задолженности из-за округления сумм, переноса данных или несвоевременного зачета платежей. Таким образом, отмечают специалисты, бизнес может остаться без помощи буквально из-за неучтенных программой трех рублей.

Напомним, что для поддержки бизнеса, который столкнулся с трудностями на фоне пандемии коронавируса, президент Владимир Путин пообещал выплачивать субъектам малого и среднего предпринимательства по 12 130 рублей в месяц на каждого сотрудника. Предполагается, что сумма, равная минимальному размеру оплаты труда, поможет компаниям выполнить свои обязательства перед сотрудниками в период, когда выручка предприятия стремительно упала. При этом, чтобы получить эти деньги, работодатели не должны сокращать штат более чем на 10%.