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В России зафиксировали еще 4774 случая заражения коронавирусом

Общество

 

За последние сутки в России подтверждено 4774 новых случая заражения коронавирусом, 42 человека умерли. Об этом сообщили в оперштабе. 

Новые случаи зафиксировали в 81 регионе страны. Отмечается, что 47,8% заразившихся не имели клинических проявлений болезни. Больше всего заболевших по-прежнему выявлено в Москве — 1959 за сутки (33940 всего); далее идут Подмосковье (688 за сутки и 7278 всего) и Санкт-Петербург (191 за сутки и 2458 всего).

Общее число заразившихся и умерших в России достигло 62 773 и 555  соответственно. Еще 4891 человек выздоровел.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что у 78% пациентов со средне-тяжелым течением коронавируса, принимающие противомалярийный препарат мефлохин в рамках исследования, отмечается положительная клиническая динамика. Достоверные выводы об эффективности и безопасности применения препарата ФМБА пообещало сделать до 20 мая.

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Теги:
коронавирус, nt
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