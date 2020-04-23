В Челябинской области из-за ошибки при оказании медпомощи 44 человека заразились коронавирусом

В одном из корпусов городской больницы Златоуста выявлено 44 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Уже выявлено 44 больных, среди них и пациенты, и врачи. Корпус закрыт на карантин. У максимально широкого круга контактов взяты анализы на COVID-19. Скорее всего, будут и другие подтвержденные случаи», — заявил губернатор.

По словам Текслера, причиной массового заражения стала ошибки при оказании медицинской помощи одному из пациентов.

До сообщения о вспышке в златоустовской больнице в Челябинской области было зафикисировано 102 случая заражения коронавирусом.