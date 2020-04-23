В Дагестане отстранили заведующую инфекционным отделением из-за лечения медсестер в подсобке

Главный врач Дербентской городской больницы отстранил от должности заведующую инфекционным отделением после появления видео, на котором заболевшие медсестры лечатся в помещении для хранения белья. Об этом сообщает Интерфакс.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава региона, по результатам проверки, которая подтвердила подлинность видео, выговоры получили инфекционист и замглавврача по лечебной работе. В министерстве отметили, что медсестры работали в отделении больницы для пациентов с вирусными заболеваниями, но не с COVID-19.

«У этих медсестер ОРВИ. Они прошли компьютерную томографию (КТ). Каких-либо признаков вирусной пневмонии или других изменений, характерных для коронавируса, у них не обнаружено. Женщины чувствуют себя сейчас хорошо, они под наблюдением врачей», — сообщили в Минздраве.

Глава администрации Дербента Хизри Абакаров пояснил, что после того, как часть младшего медицинского персонала почувствовала себя плохо, «для них организовали импровизированнную палату в помещении для хранения постельного белья, и они, по-факту, самостоятельно проводили себе лечение». Сейчас заболевших медработников перевели «в комфортные палаты в здании старого роддома».

Это видео из инфекционной больницы в Дербенте. В таких условиях лежат сами врачи — восемь человек в комнате, где раньше обычно сушили бельё.



У всех докторов предварительный диагноз ОРВИ — анализы на коронавирус пока не готовы. pic.twitter.com/DyTCdfhvgr — baza (@bazabazon) April 22, 2020

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором несколько женщин с капельницами лежат на деревянных полках, застеленных постельным бельем. Baza утверждала, что в комнате для сушки белья лечилось восемь медиков.