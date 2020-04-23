Бывший петербургский священник, оштрафованный за крестный ход в Пасху, сообщил об избиении судебными приставами

Бывший петербургский священник Артемий Скрипкин, организовавший крестный ход в Пасху, рассказал, что его избили судебные приставы. Об этом сообщает телеграм-канал «Тюрьма и вера».

Скриншот видео из телеграм-канала «Тюрьма и вера»

По словам Скрипкина, он вместе с помощником пришел в Куйбышевский райсуд Петербурга для ознакомления с материалами административного дела, по которому его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Почти час их не пускали в здание, поэтому они вызвали полицию. После того, как Скрипкину все же удалось ознакомиться с делом, он обратился к дежурной судье Ирине Кирсановой с просьбой оформить постановление «надлежащим образом». Она отказалась это делать и вызвала «охранников».

«Они подошли наверх и стали нас бить. Моего помощника повалили на пол и били по голове кулаками. Меня один раз ударили по лицу и выкинули в коридор», — рассказал бывший священник. Сейчас он находится в городской больнице №26. Телеграм-канал уточняет, что у Скрипкина диагностировали сотрясение мозга, он также получил ссадины и гематомы. «Медиазона» добавляет, что его помощник находится без сознания.

19 апреля Скрипкин пытался устроить крестный ход в честь Пасхи, в нем приняли участие около 15 человек. Куйбышевский суд признал Скрипкина виновным в организации несогласованного массового мероприятия (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП) и назначил штраф. Бывший священник свою вину не признал.