Трамп приостановил иммиграцию в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США на 60 дней. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что такие меры позволят помочь гражданам, лишившимся работы из-за пандемии. Ограничения не коснутся временных работников, иностранцев, имеющих иммиграционную визу или действующий вид на жительство, и затронут только претендующих на постоянное место жительства, которые находятся за пределами США.

Кроме того, исключения будут сделаны для работников, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией, а также для супругов и несовершеннолетних детей американских граждан и «некоторых других иностранцев».

В своем заявлении Белый дом ссылается на опрос USA Today / Ipsos, согласно которому 80% американцев поддерживают временную приостановку иммиграции, а по данным Pew Research Center, 81% граждан США назвали иммиграцию массовой угрозой.