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Трамп приостановил иммиграцию в США из-за коронавируса

Политика

 

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США на 60 дней. Об этом сообщается на сайте Белого дома. 

Отмечается, что такие меры позволят помочь гражданам, лишившимся работы из-за пандемии. Ограничения не коснутся временных работников, иностранцев, имеющих иммиграционную визу или действующий вид на жительство, и затронут только претендующих на постоянное место жительства, которые находятся за пределами США. 

Кроме того, исключения будут сделаны для работников, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией, а также для супругов и несовершеннолетних детей американских граждан и «некоторых других иностранцев».

В своем заявлении Белый дом ссылается на опрос USA Today / Ipsos, согласно которому  80% американцев поддерживают временную приостановку иммиграции, а по данным Pew Research Center, 81% граждан США назвали иммиграцию массовой угрозой.

Теги:
сша, коронавирус, nt
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