Общее число арестованных участников митинга во Владикавказе увеличилось до 46

Суды во Владикавказе отправили под административных арест в общей сложности уже 46 участников народного схода против режима самоизоляции, который прошел 20 апреля у здания правительства республики. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

Суды рассматривали протоколы о неповиновении полицейским (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) и участии в несогласованном массовом мероприятии (ст. 20.2.2 КоАП). Срок ареста составил от двух до 15 дней. Таким образом, в производстве остаются еще три административных дела.

Участники митинга требовали от властей Северной Осетии помочь пострадавшим от введения ограничительных мер по коронавирусу. Бойцы ОМОНа при разгоне акции применили резиновые дубинки, протестующие в ответ стали бросать в силовиков камни и бутылки.

По итогам схода задержали почти 70 человек. Следственный комитет возбудил дело о применении насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и полиции. Инициатора митинга, бывшего оперного певца Вадима Чельдиева, арестовали по делу о нападении на перевозившего его полицейского.