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Заражено — 2 638 909 (в РФ — 57 999), смертей — 184 249. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Что произошло за ночь 23 апреля. Коротко
«Новая газета»редакция
- В Москве скончались еще 27 человек с подтвержденным коронавирусом. Им было от 38 до 90 лет. Самый молодой из умерших пациентов страдал хроническим бронхитом.
- SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink. Теперь орбитальная группировка компании состоит уже из 420 космических аппаратов, предназначенных для создания глобальной сети интернет-покрытия.
- Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США на 60 дней. По мнению американского лидера, такие меры позволят помочь гражданам, лишившимся работы из-за пандемии. Ограничения не коснутся временных работников и затронут только претендующих на постоянное место жительства.
- В Китае восьмой день подряд никто не умер от коронавируса. За последние сутки в стране зарегистрировали только 10 случаев заражения, шесть из них оказались завозными. В больницах КНР остаются меньше тысячи пациентов с COVID-19.
- Мосбиржа доработает механизм для торгов при отрицательных ценах на основной актив. Также площадка планирует ввести изменения границ ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке.
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Теги:spacex, kb, трамп, китай, коронавирус
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