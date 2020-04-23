В Люберцах у десятков сотрудников больницы выявили коронавирус. Они пожаловались на руководство в ФСБ

Сотрудники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы, у которых выявили коронавирус, попросили ФСБ, МВД и Следственный комитет привлечь к ответсвенности руководство медучреждения. Об этом пишет РБК.

Один из авторов обращения, медбрат Аркадий Хаславский рассказал, что с 23 марта в непрофильные отделения начали поступать пациенты с признаками заражения коронавирусом, и находились там вплоть до момента получения положительного теста. При этом руководство больницы не организовало рабочий процесс таким образом, чтобы избежать заражения коронавирусом медработниками и членами их семей.

Так, после диагносцирования коронавируса у сотрудников больницы в начале апреля стационар не был закрыт на карантин, а медики получили средства индивидуальной защиты только 17 апреля.

«Костюмы прозрачные, легко рвутся, материал похож на вату, масок выдали 30 штук, видимо, нам придется их стирать. До этого нам не выдавали ни масок, ни защитных костюмов, в то время как зараженные коронавирусом уже были. Респираторов у нас по-прежнему нет. Средств для дезинфекции нам дали очень мало, причем пояснили, что это до середины июня», — пояснил Хаславский.

По данным министерства здравоохранения Московской области, заражение зарегистрировали у 60 сотрудников больницы.