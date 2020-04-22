Двух участников протестов в Ингушетии перевели в колонию общего режима. Одного из них вскоре задержали по ориентировке о «побеге из зала суда»

Ставропольский краевой суд по требованию прокуратуры ужесточил приговоры двум участникам прошлогодних протестов в Ингушетии и перевел их для отбывания наказания из колонии-поселения в колонию общего режима.

Как сообщили «Новой газете» в правозащитном центре «Мемориал», члену Совета тейпов Ингушетии Багаудину Мякиеву 1 год 9 месяцев в колонии-поселения заменили на 1 год 10 месяцев в колонии общего режима. Активисту Руслану Дзейтову оставили срок лишения свободы в 1 год 9 месяцев в силе.

Оба были осуждены по обвинению в применении к росгвардейцам неопасного для жизни насилия на митинге 26-27 марта: так, по версии следствия, Мякиев бросил стулья в сторону силовиков, а Дзейтов ударил ногой упавшего силовика. Ужесточение приговора прокуратура объяснила тем, что они совершили нападение по политическому мотиву.

Адвокат Мякиева Магомед Аушев рассказал ингушскому изданию «Фортанга», что на оглашении решения не было конвоя и после заседания его подзащитного не стали задерживать и отпустили из здания суда. Когда те ехали домой их задержали на Черменском посту на границе с Северной Осетией, а Мякиеву объявили, что его задержали по обвинению в побеге из суда.

«Я решил, что раз это апелляционный суд, а он допускает отсутствие на заседании обвиняемого, то скорее всего к Багаудину приедут на дом и заберут его <..> Сотрудники на посту сказали, что поскольку Багаудина задержали они, то они и должны его зарегистрировать и повезли его после этого РОВД “Пригородный”. Я думаю, что он и до сих пор там», — вспомнил адвокат. Ранее 8 апреляиз-за коронавируса до апелляции Мякиева, как и Дзейтова,отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Напомним, по делу о столкновениях с силовиками на митинге 26-27 марта прошлого года в Магасе проходят 42 человека, в том числе и несколько местных старейшин. К настоящему моменту были вынесены приговоры 19 простым участникам митинга, шестеро из них признали вину и пошли на сделку со следствием (все дела слушались в соседнем Ставропольском крае). В розыске в рамках дела остается бывший министр внутренних дел Ингушетии Ахмет Погоров.