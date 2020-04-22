В Москве за сутки скончались еще 27 пациентом с подтвержденным коронавирусом

В Москве умерли еще 27 человек, у которых выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает оперативный штаб мэрии. Общее число умерших от коронавируса в Москве с начала пандемии выросло до 288 человек.

У самого младшего из них, 38-летнего пациента, был хронический бронхит. У остальных также были хронические заболевания, заверили чиновники.

На Москву приходятся половина всех летальных исходов от коронавируса по стране: к утру 22 апреля общее число погибших, согласно официальной статистике, преодолело отметку в 500 человек и достигло 513 жертв. Всего под наблюдением врачей остаются 53 тысячи пациентов, почти 4,5 тысяч человек уже выписали после выздоровления.

Глава коронавирусного стационара в Коммунарке Денис Проценко обратил внимание, что хотя на прошлой неделе нагрузка на работающие в Москве учреждения снизилась, в последние дни началась «снова отрицательная динамика — поступает пациентов больше, чем выписываем». Мэр Сергей Собянин в свою очередь говорил, что при нынешних темпах распространения коронавируса лимит коечного фонда для 80 тысяч пациентов будет заполнен через три-четыре недели.