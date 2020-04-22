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Путин снял с должности заместителя Бастрыкина, руководившего военным следствием

Политика

 

Президент Владимир Путин отстранил от должности и уволил с военной службы зампредседателя Следственного комитета, руководившего главным военным следственным управлением, генерал-полковника юстиции Александра Сорочкина. Его биография уже была удалена с сайта ведомства (доступна в архиве).

62-летний Сорочкин стал заместителем председателя СК в 2007 году, когда ведомство еще было органом прокуратуры. После образования СК в 2011 году его переназначили на пост. Сорочкин, как писал «Коммерсант», с 2016 года исполнял обязанности первого заместителя Александра Бастрыкина, после того как занимавший должность Василий Пискарев избрался в Госдуму, где возглавил комитет по безопасности.

Ранее днем Путин назначил руководителя второго по значимости главка Следственного комитета, главного следственного управления Эдуарда Кабурнеева заместителем Бастрыкина (должность оставалась вакантной после назначения Игоря Краснова генпрокурором в январе).

Теги:
следственный комитет, отставка, путин, va
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