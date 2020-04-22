В Харькове полиция начала расследование из-за сцен с младенцами в фильме «Дау»

Прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство из-за возможного применения насилия в ходе съемок одного из фильмов цикла «Дау» режиссера Ильи Хржановского, который сейчас является худруком мемориала «Бабий Яр». Расследованием занимается харьковская полиция, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры Украины.

«Несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий», — отметили в офисе генпрокурора. Сами же сцены с младенцами в фильме «Дау. Дегенерация», по их мнению, пропагандируют насилие и жестокость.

С заявлением в полицию несколько дней назад обратился детский омбудсмен Украины Микола Кулеба. «По полученной предварительно информации в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадрах — дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь!» — писал он в соцсетях.

Первой на сцены с плачущими младенцами в детдоме пожаловалась детский психолог Елена Самойленко. «В Украине граждане другой страны могут прийти в детдом и набрать младенцев на съемку кино. Снимать их в любых условиях и любом виде, объективировать, проводить медицинские вмешательства», — считает она.

Участники съемок в ответ подтверждали, что в съемках действительно участвовали дети-сироты, однако это было согласовано с руководством харьковского дома ребенка, никакое насилие к ним не применялось, на площадке их сопровождали соцработники и претензий ни у кого из них не было.

Премьера байопика «Дау» о советском физике, лауреате Нобелевской премии Льве Ландау, съемки которого велись с 2008 года, состоялась в прошлом январе в Париже. Он состоит из 13 отдельных фильмов и сериалов, действие происходит в 1930-1960-х годах на территории харьковского Института, прообразом которого был московский Институт физических проблем, где работал Ландау.