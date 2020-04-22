Минкомсвязи анонсировало появление пропускной системы еще в 21 регионе

Систему цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции введут к концу месяца в 21 регионе. Согласно планам Минкомсвязи, ее будут внедрять поэтапно, первыми ее запустят в семи регионах Центральной России.

Так, в ближайшие дни электронные пропуски введут в Белгородской, Владимирской, Костромской, Орловской, Тамбовской, Тульской и Ярославской области, а с 27 апреля — еще в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Она будет действовать на основе разработанного Минкомсязи приложения «Госуслуги. СтопКоронавирус», которое уже больше недели применяется в Московской области. В Москве работает другая система на платформе сайта мэрии, хотя обе и взаимодействуют друг с другом. Собственные решения были внедрены и в других регионах, которые ввели пропуска на передвижения, в том числе в Нижегородской области и Татарстане.