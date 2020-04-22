Минюст признал иноагентом НКО, занимавшуюся поддержкой проектов для школьников

Генпрокуратура признала нежелательной американскую неправительственную организацию Project Harmony. Министерство юстиции же в свою очередь внесло в реестр иностранных агентов российскую НКО Центр развития социальных инициатив «Проектория», для которой она, по данным надзорного ведомства, была донором.

Согласно пресс-релизу Генпрокуратуры, «Проектория», получавшая иностранное финансирование, «участвовала в политической деятельности в России». Какие именно их действия показались спорными, там не уточняется.

На сайте «Проектория» говорится, что они выделяли гранты на просветительские проекты для старшеклассников и студентов, об их проектах писали региональные СМИ. Также вместе с американской Microsoft они проводили занятия для школьников об основах программирования (в разные годы в них принимали участие экс-министр связи Николай Никифоров и другие федеральные чиновники).

В сообщении Минюста о «Проектории» отмечается, что их внесли в реестр иноагентов по собственному желанию. В случае хороших отношений министерство может само предложить организации написать заявление, чтобы избежать штрафа, допускает «Агентство социальной информации». По номерам, указанным на сайте «Проектории», не ответили на звонки корреспондента «Новой».

Project Harmony в свою очередь была основана в 1985 году для культурных проектов со странами СССР, а сейчас ее миссией являются «строительство гражданского общества, кросс-культурное обучение и повышение навыков в цифровую эпоху». Свои представительства они имеют в том числе в Украине, Армении, Грузии. Среди их партнеров указаны Госдепартамент США, USAID, Международная организация по миграции, а также технологические корпорации Microsoft и Cisco.