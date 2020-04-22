Во Владикавказе арестовали еще пятерых участников схода против самоизоляции

Суды Владикавказа отправили под административный арест еще пять участников состоявшегося 20 апреля в центре города народного схода. Трое других человек были оштрафованы на тысячу рублей, рассказали «Кавказскому узлу» в пресс-службе Верховного суда Северной Осетии.

Сроки арестов в отношении участников схода — по статьям о невыполнении требований полицейским и участии в несогласованном митинге — составят от 2 до 15 суток. Накануне аналогичные решения вынесли в отношении 13 человек. В производстве остаются еще 26 административных дел, уточнили в суде.

Сход начался днем в понедельник у здания правительства республики. Его участники призывали властей обеспечить прямую помощь пострадавшим от ограничительных мер из-за коронавируса. Вечером после переговоров с главой республики Вячеславом Битаровым силовики стали разгонять участников, те в ответ кидали камни.

Порядка 70 человек были задержаны, 13 полицейских и росгвардейцев получили травмы, пять из них госпитализировали. Из-за этого Следственный комитет возбудил дело о применении неопасного насилия к силовикам; фигурантов в нем пока что нет. Инициатора схода, бывшего оперного певца Вадима Чельдиева, отрицавшего существование коронавируса, поместили в СИЗО Магнитогорска по делу о нападении на перевозивших его полицейских; сам он вину отрицает.