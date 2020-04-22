Трамп приказал ВМС США уничтожать иранские катера, создающие препятствия американским кораблям 

Президент США Дональд Трамп приказал военно-морским силам США уничтожать иранские катера, если те будут чинить препятствия американским кораблям. Об этом политик написал в своем твиттере.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

Подобные заявления американский лидер сделал вскоре после того, как американские военные рассказали об опасных маневрах иранских судов в Персидском заливе. Они утверждали, что военные катера Корпуса стражей исламской революции подошли слишком близко к боевым кораблям США.

Американские военные назвали действия иранских военных «опасными и провокационными». При этом суда, принадлежащие США, находились в международных водах, где выполняли тренировочные маневры армейскими вертолетами.

Напомним, что после убийства силами американских ВВС иранского высокопоставленного генерала Касема Сулеймани неподалеку от Багдада, Сенат Конгресса США запретил американскому лидеру без санкции парламентариев использовать вооруженные силы против Ирана.