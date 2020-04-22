Главный редактор «Ведомостей» запретил ссылаться на опросы «Левада-центра» и критиковать поправку в Конституцию об обнулении сроков Путина

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в газете и на сайте любые тексты на основе опросов «Левада-центра» и «плохо писать» про поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина, сообщила в своем фейсбуке редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая.

«Он уже пытался раньше уговорить журналистов "Ведомостей" не использовать "Леваду" — типа некачественно проводят опросы и тд. Теперь прямой запрет. И только в устном виде», — рассказала журналистка. По ее словам, за неисполнение запретов сотрудников будут увольнять. Болецкая со ссылкой на слова Шмарова добавила, что опросы «Левада-центра» в «Ведомостях» не хочет видеть администрация президента.

Заведующего отделом социально-культурных исследований «Левада-центра» Алексея Левинсона действительно предупредили, что ему больше нельзя писать колонки для «Ведомостей». «Для меня это не удивительно. Кремлевская администрация всегда была к нам настроена враждебно и к нашим исследованиям. Они же внесли нас в реестр иностранных агентов, считают нас шпионами», — сказал «Открытым медиа» гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков.

Шмаров отказался комментировать эту информацию «Медузе». «А вам-то какое дело до нашей газеты? "Медуза" не входит в круг изданий, с которыми я готов сотрудничать. Поймите меня как хотите, мне безразлично, как вы меня поймете», — заявил он в беседе с корреспондентом издания.

Шмаров занял пост и.о. глареда «Ведомостей» в конце марта — после объявления о продаже издания. Через неделю он лично изменил заголовок в статье о продаже венесуэльских активов «Роснефти» на противоположный по смыслу. Позже Шмаров снял с сайта издания критическую колонку экономиста Константина Сонина о главе «Роснефти» Игоре Сечине.