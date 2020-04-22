Cаакашвили рассказал о предложении Зеленского стать вице-премьером Украины 

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять кресло вице-премьера по реформам. Об этом политик написал в своем фейсбуке.

«Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами», — написал политик.

Саакашвили предположил, что впереди Украину ждет очень сложный период «и в экономике, и в целом по жизни в стране». Вот почему, считает политик, необходимо «быть смелыми в своих решениях и реформах». Он также добавил, что для него большая честь получить подобное предложение. В ближайшее время экс-губернатор Одесской области планирует представить в Верховную раду свои предложения.

Бывший президент Грузии начал свою политическую карьеру на Украине в 2015 году: после прихода к власти Петра Порошенко его назначили председателем Одесской областной государственной администрации. Для этого он получил украинское гражданство и отказался от грузинского. Впрочем, в июле 2017 года украинский паспорт у Саакашвили отобрали, а его самого депортировали. После победы на выборах Владимир Зеленский вернул гражданство грузинскому политику.