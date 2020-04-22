СК возбудил дело из-за поставок просроченных аппаратов ИВЛ в больницу Владимира. Их мог купить депутат Госдумы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сбыта аппаратов искусственной вентиляции легких с истекшим сроком годности в одну из больниц Владимира, где лечатся пациенты с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по региону.

Следователи выяснили, что городская инфекционная больница искала спонсоров, которые могли бы закупить для медучреждения аппараты ИВЛ, необходимые для помощи пациентам с COVID-19. Вскоре благотворитель нашелся — в конце марта одна из владимирских коммерческих организаций приобрела в Костроме 50 наркозно-дыхательных аппаратов «ФАЗА-5 НР» за шесть миллионов рублей.

После получения оборудования врачи поняли, что аппараты не подходят для помощи больным. Эти ИВЛ были произведены в 1999-2001 годах, их срок эксплуатации истек еще 15 лет назад, а регистрационные удостоверения были действительны до 2008 года. Кроме того, медики установили несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции: разброс дыхательного объема при проверке составил 10-15%.

Местное издание «ПроВладимир» предполагает, что деньги на закупку некачественного медоборудования для владимирской больницы выделил депутат Госдумы Григорий Аникеев. В начале апреля стало известно, что он потратил собственные средства на покупку 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для Владимирской области.

Сейчас в регионе зафиксировано 293 случая заражения коронавирусом, пять жителей области с COVID-19 скончались. Всего в России на сегодняшний день более 57,5 тысячи заболевших, более 500 пациентов умерли.