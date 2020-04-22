Омбудсмены Франции и Германии призвали российские власти расследовать угрозы спецкору «Новой газеты» Елене Милашиной 

Уполномоченные по правам человека во Франции и Германии призвали российские власти провести расследование угроз убийством специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, которые она начала получать после материала о Чечне. О совместном заявлении Франсуа Крокетта и Бебреля Кофлера сообщает пресс-служба министерства иностранных дел ФРГ.

«Угрозы, исходящие от государственных должностных лиц, совершенно неприемлемы и противоречат всем формам верховенства права. Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать международные и европейские обязательства, которые она взяла на себя в целях обеспечения свободы печати и защиты журналистов», — говорится в заявлении.

Европейские омбудсмены напомнили, что за cвою отважную работу журналистка получила Германо-Французскую премию «За права человека и верховенство закона».

Ранее в поддержку спецкора «Новой» выступили более ста известных российских общественных деятелей, ученых, правозащитников и политиков. Они потребовали от Следственного комитета возбудить дело из-за угроз главы Чечни Рамзана Кадырова и предоставить Милашиной госзащиту.

В свою очередь в Кремле не увидели «ничего необычного» в угрозах Милашиной. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в заявлении Кадырова нет ничего «запрещенного или противозаконного». Позже он добавил, что вопрос о предоставлении госзащиты не находится в компетенции Кремля.

Кадыров начал угрожать журналистке после публикации ее материала о ситуации с коронавирусом в республике. В том числе, в статье говорилось о массовых задержаниях нарушителей режима самоизоляции и о том, что местным врачам не хватает средств защиты. После претензий Кадырова Роскомнадзор потребовал от «Новой газеты» удалить материал по закону о фейк-ньюс.