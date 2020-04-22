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В Новосибирске МВД начало проверку аудиозаписей о плане местной полиции по числу протоколов за нарушение самоизоляции

Общество

 

В управлении МВД по Новосибирской области начали проверку после появления в соцсетях аудиозаписей, в которых местным участковым полицейским поручают выполнять план по протоколам на нарушителей режима самоизоляции. Об этом «Подъему» сообщили в ведомстве.

Накануне «Омбудсмен полиции» опубликовал аудиосообщения, отправленные в WhatsApp. В них женщина дает распоряжение о составлении протоколов в парках и скверах «на всех поголовно», кроме женщин с колясками и стариков. Телеграм-канал предполагает, что голос на записи принадлежит главе отдела участковых Новосибирска Елене Устиновой.

«Мы работаем сегодня до тех пор, пока с каждого района не будет около 10 протоколов. На улице гулящих хватает, поэтому начинаем работать. Если в 17 часов у нас не будет результата, значит, работаем дальше», — говорится в аудиосообщении.

В ГУ МВД по региону сказали, что разбираются, действительно ли голос принадлежит Устиновой. «Нельзя же так сразу обвинять и подозревать кого-то, давайте дождемся результатов. В ходе проверки все будет установлено», — добавили изданию в полиции.

 

Теги:
kb, протоколы, самоизоляция, новосибирск
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