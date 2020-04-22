Минздрав попросил продлить самоизоляцию на майские праздники 

Ограничительные меры, принятые в России для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции, необходимо продлить на майские праздники. Как передает агентство РИА Новости, с соответствующим предложением выступил главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Николай Брико.

По словам специалиста, во многих странах, где уже пандемия пошла на спад, власти не спешат отменять ранее введенные ограничения, несмотря на снижение числа заболевших. Эксперт утверждает, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем.

Брико считает, что снижение числа заразившихся в столице можно будет наблюдать лишь с июня: пока что о выходе на плато говорить рано. Переломный момент может наступить уже в середине мая, однако лишь при условии, что граждане будут соблюдать ограничительные меры.

Тем временем продлить карантин до 11 мая уже решили власти Украины. Как передает телеканал «Громадское», об этом сегодня объявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. На Украине также все еще ожидают пика заболевания. В кабмине опасаются, что в случае отмены ограничительных мер в начале мая может произойти новый всплеск заражений. Сейчас в стране, где карантин был объявлен еще 17 марта, зафиксировано 6 592 случая коронавируса и 174 летальных исхода.