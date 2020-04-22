В Москве уровень безработицы вырос почти на 45% после введения режима нерабочих дней

Уровень безработицы в столице с 28 марта, когда начал действовать режим нерабочих дней, вырос практически на 45%. Об этом директор центра занятости Москвы «Моя работа» Роман Шкут рассказал «Эху Москвы».

До пандемии уровень зарегистрированной безработицы в Москве был 0,4%. После введения режима нерабочих дней рост этот показатель вырос почти на 45% и составил 0,66%. При этом Шкут отметил, что массового увольнения граждан не наблюдается.

«Мы можем прогнозировать, что, если такая ситуация будет по-прежнему в стране и в городе, конечно, рынок труда будет крайне сложен, будет тяжело не только трудоустроится», — сказал он (цитата по Интерфаксу).

По словам Шкута, 17 тысяч человек зарегистрировались за период с 30 марта, пособие по безработице получают 14 тысяч. Всего в центре занятости числятся 62 тысячи человек.

Напомним, президент Владимир Путин предложил выплатить всем потерявшим работу из-за эпидемии коронавируса пособие по безработице с апреля по июнь в размере минимального размера оплаты труда. На него могут рассчитывать те, кто обратился в службу занятости после 1 марта.

Также компенсацию в размере 19,5 тысяч рублей смогут получить жители Москвы, которые в 2020 году работали не меньше 60 дней. По оценкам «Деловой России», из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться от 500 тысяч до 1 млн москвичей.