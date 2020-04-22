КПРФ провела на Красной площади акцию в честь 150-летия со дня рождения Ленина, несмотря на режим самоизоляции

Члены КПРФ возложили цветы к мавзолею на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. Об этом «Новой газете» сообщил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

По его словам, акция хоть и не с первого раза, но была согласована с мэрией и администрацией Кремля, в ней приняли участие не больше 50 человек. «В такой день мы не могли не поклониться этому великому человеку, не воздать ему должное и не возложить цветы», — сказал Рашкин.

«Коронавируса мы не боимся и не собираемся бояться. У нас прививка еще советская. Пусть он нас боится! А мы хотим привить советскость всей стране, чтобы они тоже не боялись коронавируса», — сказал депутат.

150 лет со дня рождения Ленина! Вместе с @G_Zyuganov и товарищами из #КПРФ возложил цветы к его мавзолею на Красной площади. #Ленин остается символом идей справедливости и борьбы против ига капитализма, в том числе среди молодёжи. С праздником товарищи! https://t.co/HrZ2ZkRUQ4 pic.twitter.com/bttrD4WtD8 — Парфенов Денис (@Parfenov_Denis) April 22, 2020

В Федеральной службе охраны Интерфаксу уточнили, что коммунистам разрешили провести акцию при условии соблюдения дистанции. В ФСО напомнили, что Красная площадь все еще открыта для посещения, однако вход в мавзолей закрыт на неопределенное время еще с середины марта.

В Москве с конца марта из-за эпидемии коронавируса действует режим всеобщей самоизоляции. Покидать дом можно только для похода на работу или в больницу в экстренном случае, а также чтобы купить еду в ближайшем магазине, выбросить мусор или выгулять животных в 100 метрах от дома. Для поездок на личном и общественном транспорте действует режим спецпропусков. Со 2 апреля за нарушение самоизоляции введены штрафы.