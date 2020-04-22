Застрявшие на Мальдивах россияне попросили вернуть их на родину

Россияне, которые из-за пандемии не смогли улететь с Мальдивских островов, обратились к властям с просьбой прислать за ними самолет. Открытое письмо, направленное в администрацию российского президента, МИД и другие ведомства, оказалось в распоряжении «Новой газеты».

Застрявшие на архипелаге рассказали, что оказались на курорте задолго до активного распространения эпидемии и введения запретов на вылет из России. Они заранее планировали свой отдых и теперь оказались в сложной ситуации: вернуться из-за закрытых границ они не могут, их рейсы на самолет отменили, а деньги на проживание и питание подходят к концу. Вдобавок, из-за невозможности вернуться многие россияне не смогли вовремя выйти на работу и их уволили.

Авторы письма подчеркнули, что обещанную правительством материальную помощь для застрявших за рубежом получили только две семьи, а вывозной рейс был организован только для жителей Москвы и Подмосковья. Всего сейчас на островах находятся около 300 человек, среди которых дети, беременные женщины и пожилые люди. У них нет никаких симптомов ОРВИ, более двух недель туристы провели в изоляции.

Сейчас россияне по всему миру испытывают трудности с возвращением на родину из-за того, что с 27 марта в России было закрыто регулярное авиасообщение для профилактики распространения коронавируса. Граждане могут рассчитывать только на вывозные рейсы, которые организует МИД. Многие из ожидающих возвращения жалуются на плохую организацию эвакуации и невозможность попасть на рейс.