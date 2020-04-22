США объявили о приостановке иммиграции на 60 дней

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке потока иммигрантов в США на 60 дней. Об этом пишет Associated Press.

Ограничения не затронут временных работников, а коснутся тех, кто претендует на постоянное место жительства. «Приостановив иммиграцию, мы поможем безработным американцам стать первыми в очереди на работу», — сказал Трамп. Он заявил, что «было бы неправильно и несправедливо», если бы уволенных в связи с пандемией коронавируса американцев заменили бы иммигранты.

В США, по последним данным университета Джона Хопкинса, подтверждено свыше 825 тысяч случаев заражения коронавирусом, страна занимает первое место в мире по этому показателю. Издание The Wall Street Journal отмечало, что за последний месяц в США 22 млн человек подали заявки на пособие по безработице.

Для поддержания экономики Сенат США одобрил выделение 484 млрд долларов. Из них 320 млрд направят на программу кредитования Paycheck Protection Program, созданную для выплат зарплат сотрудникам представителями малого бизнеса.