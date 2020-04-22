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«Остригли и связали»: на Урале СК начал проверку из-за жестокого обращения с ребенком в реабилитационном центре

Общество

 

В социально-реабилитационном центре Копейска перед поездкой в больницу воспитаннику связали руки и насильно подстригли его. Об этом в фейсбуке сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Утром доложили о совершенно диком случае отношения к ребенку в Копейском социально-реабилитационном центре, — заявила Ирина Гехт. — Случае, который еще и пытались скрыть. Ребенка перед поездкой в больницу остригли и связали руки. <...> Мы доведем это дело до суда. Жестокость в отношении детей должна пресекаться такими же жесткими мерами в отношении обидчиков. А главное, это вновь звонок для системы».

По информации «Новой газеты», ребенка сначала несколько часов продержали запертым в кабинете, затем — привязали к ручке дверцы. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту жестокого обращения. 

Сергей Шумаков — для «Новой»

Теги:
em, дети, копейск
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