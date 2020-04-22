В Приамурье для станции «скорой» закупили малярные костюмы, которые защищают только от пыли

Власти Приамурья закупили для станции скорой помощи в Благовещенске костюмы, которые не защищают от инфекций, сообщают «Сибирь.Реалии».

17 апреля врач благовещенской станции скорой помощи Олег Шульга в своем инстаграме рассказал о дефиците защитных костюмов и попросил власти региона решить эту проблему. По его словам, один из медиков бригады заразился коронавирусом при работе с пациентом, скрывшим свой диагноз, а три бригады «скорой» уже находятся на карантине.

Накануне правительство Амурской области отчиталось о поставке 700 одноразовых комбинезонов «Каспер» для скорой помощи в Благовещенске. «Они достаточно надежные — хорошо справляются с защитой одежды от инфекций, как и обещано производителем», — заверил главврач станции «скорой» Игорь Никишов.

При этом в компании-поставщике «ВостокСервисАмур» заявили «Сибирь.Реалиям», что кобминезоны «Каспер» предназначены для защиты это пыли и назвали их своего рода «малярными» костюмами. В организации утверждают, что перед закупкой предупреждали чиновников об этом и предлагали приобрести комбинезоны «Тайвек», которые защищают от инфекции и имеют соответствующую сертификацию.

В описании комбинезона «Каспер» действительно указано, что он предназначен для защиты от пыли, распыляемой краски, незначительных загрязнений. Стоимость одного комплекта составляет 192 рубля. Барьерный комбинезон «Тайвек» же защищает от химреагентов, пыли и т.д. Он стоит 840 рублей.

Это не первый случай закупки некачественных изделий, используемых при работе с коронавирусом. Так, сегодня прокуратура Владимира потребовала возбудить уголовное дело о сбыте недоброкачественных медицинских изделий из-за поставки в инфекционное отделение одной из местных больниц 50 аппаратов ИВЛ, срок годности которых вышел больше 15 лет назад.

Кроме того, для работы такого оборудования нужен анестетик, который также не используется более 15 лет. По оценкам прокуратуры, на закупку оборудования потратили 6 млн рублей.