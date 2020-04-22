Власти Хабаровского края запретили появляться в общественных местах без маски

Жители Хабаровского края должны будут соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, обязать людей носить маски поручил губернатор края Сергей Фургал.

Теперь надевать средство индивидуальной защиты нужно будет перед тем, как зайти в магазин или сесть в автобус и такси. Режим будет также действовать в аэропорту, на вокзалах и в других общественных местах, куда, согласно получению главы региона, без маски просто не пустят.

Свое решение Фургал объяснил тем, что у многих людей болезнь протекает бессимптомно: граждане даже не знают, что они заразились. Поэтому маски необходимы для снижения угрозы распространения инфекции.

Аналогичные меры приняли и в соседней Амурской области. Там ношение масок станет обязательным с 24 апреля. За невыполнение новых правил министр юстиции региона пригрозила жителям административной ответственностью.

В Хабаровском крае на сегодняшний день зафиксировано 272 случая заражения коронавирусом. С болезнью удалось справиться 18 жителям края, пять пациентов в COVID-19 скончались. В Амурской области — 23 заболевших и четверо выздоровевших. Всего в России более 57,5 тысяч заразившихся ранее неизвестной болезнью.