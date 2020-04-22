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СК возбудил дело о применении насилия в отношении росгвардейцев и полицейских на митинге во Владикавказе

Общество

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Следственный комитет по Северной Осетии возбудил уголовное дело о применении неопасного насилия в отношении 13 полицейских и росгвардейцев (ч. 1 ст. 318 УК) на народном сходе во Владикавказе против введения режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Несогласованный митинг прошел 20 апреля перед зданием правительства на площади Свободы, в нем участвовали около двух тысяч человек. На место прибыли полицейские и росгвардейцы, которые после требований разойтись вытеснили митингующих. В ходе столкновений силовики получили телесные повреждения, отметили в СК.

Конкретных фигурантов в деле нет. Ведомство проводит следственные действия для установления обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемых. Помимо этого, СК возбудил дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). 

Собравшиеся на площади Свободы потребовали от властей республики оказать поддержку людям, которые оказались в трудной ситуации из-за пандемии. На следующий день глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил о выплатах жителям республики, который потеряли доход. 

Полиция сообщала о 69 задержанных на митинге. На следующий день под арест отправили 14 человек, инициатору народного схода Вадиму Чельдиеву назначили штраф в 75 тысяч рублей за фейковое видео об официальном числе заболевших коронавирусом в Италии.

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Теги:
уголовное дело, em, владикавказ
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