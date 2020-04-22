Всероссийская организация пациентов рассказала о приостановке лечения людей с редкими заболеваниями из-за пандемии

Российские больницы из-за пандемии коронавируса ограничили лечение пациентов с другими заболеваниями, от чего могут пострадать не менее нескольких тысяч человек. Об этом пишет «Коммерсант», который ознакомился с обращением Всероссийской организации пациентов в Минздрав.

С приостановкой плановых процедур столкнулись в первую очередь пациенты с редкими заболеваниями, а в ряде случаев – и с онкологическими заболеваниями. «При таких диагнозах зачастую медикаментозное лечение пациентов происходит в дневном стационаре — или потому, что препараты закуплены по ОМС и могут быть списаны только там, или потому, что их прием должен происходить под наблюдением», — рассказал сопредседатель организации Юрий Жулев.

Во Всероссийскую организацию пациентов, по его словам, поступает множество обращений об отказе пациентам в помощи. Директор общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко отметил, что проблемы есть и у людей с гепатитами, которые лечатся в инфекционных стационарах, переориентированных сейчас в первую очередь на больных с коронавирусом. По его словам, жалобы поступили из 18 регионов.

Ранее премьер Михаил Мишустин пораспорядился передать регионам коечный фонд для пациентов с коронавирусом. «Таких клиник по всей стране будет более 60, в них дополнительно развернут 45 тысяч коек», — сообщил Мишустин (цитата по РБК). Для этого регионам решили выделить более 36 млрд рублей.