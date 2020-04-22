В России выявили больше 5 тысяч заболевших COVID-19. Общее число случаев приблизилось к 58 тысячам

За прошедшие сутки в России подтвердились 5236 новых заражений коронавирусом. Общее число случаев по стране, получивших медицинское подтверждение, достигло 58 тысяч, сообщает оперативный штаб правительства.

Количество летальных исходов по стране преодолело отметку в полтысячи жертв и достигло 513. Помимо 28 пациентов, скончавшихся за прошедшие сутки в Москве, от вызванных коронавирусом осложнений умерли еще 29 человек.

Прирост обнаружили в большинстве регионов, в 78 субъектах. В лидеры по числу новых случаев, помимо Московского региона, Петербурга и Ленобласти, вышли также Рязанская область, Татарстан и Калужская область, где выявили по 70 заболевших. Почти каждый второй случай при этом (43%) был бессимптомным. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4420 человек, за последние сутки выписали 547 человек.

Накануне были выявлены новые вспышки заболевания в больницах по всей стране. Так, в Приморье, где зафиксировали резкий прирост со 104 до 178 заболевших, массовое заражение нашли во Владивостокской больнице №2. В Красноярской офтальмологической клинике вирус обнаружили почти у 90 пациентов. В онкодиспансере Белгорода коронавирус подтвердился у 25 человек. Также стало известно о первых смертях среди медиков, заразившихся при лечении больных коронавирусом.