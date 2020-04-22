Правительство предложило не наказывать полицейских за действия при исполнении обязанностей

Правительство подготовило проект поправок в закон «О полиции», который расширит полномочия сотрудников МВД. В частности, там предлагается прописать, что полицейских нельзя наказывать за действия, совершенные при исполнении обязанностей.

Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на текст документа (в Думу его еще не внесли), законопроект предусматривает право полицейских вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.

Статью закона, в которой описываются меры госзащиты полицейских, правительство решило добавить положение о том, что «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».

Правозащитники обращали внимание на снижение числа осужденных за превышение полномочий в последние годы. Так, в 2019 году за пытки был осужден 641 силовик, что в 2,5 раза меньше, чем десять лет назад. Оставаясь самым многочисленным из российских правоохранительных органов, МВД также является лидером по числу выявленных коррупционных нарушений. После прошлогодних московских протестов пострадавшие участники требовали начать расследование в отношении избивших их силовиков, однако получали отказы.