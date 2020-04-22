ФСБ задержала жителя Тюменской области по делу о подготовке массового убийства в учебном заведении

В Тюменской области задержали юношу 2001 года рождения по подозрению в подготовке массового убийства в учебном заведении. Об этом сообщили РИА Новости в ФСБ.

У задержанного молодого человека изъяли охотничье ружье, два охотничьих ножа и аммиачную селитру, используемую для изготовления самодельных бомб. Инструкции по сборке взрывных устройств он нашел в интернете, отметили в службе.

Подготовка массового убийства, как утверждают в службе, подтверждается показаниями задержанного и свидетелей. На какое именно заведение он готовил нападение, в ФСБ не уточнили. Против задержанного возбуждено дело о приготовлении к убийству общеопасным способом двух и более лиц (ч. 1 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК).

Учебные заведения в Тюменской области с середины марта работают дистанционно из-за пандемии коронавируса. Исключением стали лишь детсады, где работают дежурные группы.

Ранее ФСБ сообщала о задержании подростков о делу о подготовке нападений на учебные заведения в других регионах. В марте она отчиталась о предотвращении массового убийства в одном из техникумов на Сахалине. По делу о подготовке нападения задержали двоих юношей 2002 и 2003 годов рождения.

В феврале спецслужбы сообщали о задержании в Саратове двух подростков 14 и 15 лет, которые, по версии следствия, готовились совершить нападение на школу. Они сначала дали признательные показания, но позже от них отказались.