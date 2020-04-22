В Госдуме предложили не наказывать жертв домашнего насилия за нарушение самоизоляции

Оксана Пушкина и другие авторы законопроекта по борьбе с домашним насилием попросили вице-премьера Татьяну Голикову помочь в утверждении мер по защите пострадавших от него во время действия режима самоизоляции. С письмом парламентариев ознакомился РБК.

Депутаты предложили:

обеспечить убежища для жертв домашнего насилия, где их могли бы принять даже при отсутствии регистрации, составить реестр помещений для размещения пострадавших;

обязать полицию незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, защищать пострадавших, предотвращать любое проявление насилия;

разработать специальный план для пострадавших по обращению за медицинской, юридической и психологической помощью, рассказывать о нем на разных платформах;

создать координационные центры, которые будут помогать безопасно получить помощь жертвам насилия;

исключить ответственность для жертв насилия за нарушение карантина и других ограничений для борьбы с COVID-19.

Авторы письма считают, что в условиях изоляции цикл домашнего насилия будет сокращаться, а каждый следующий насильственный эпизод будет серьезнее предыдущего. В секретариате Голиковой РБК сообщили, что письмо пока не получили, и пообещали его рассмотреть в установленном порядке после поступления.

В марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем, число обращений в московский кризисный центр «Китеж» — на 15%, в красноярский — на 19%. В вологодский кризисный центр количество обращений увеличилось в три раза, отметили авторы письма.

Ранее российские правозащитники попросили правительство защитить пострадавших от домашнего насилия в условиях самоизоляции. При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко говорила, что к рассмотрению законопроекта о домашнем насилии сенаторы вернутся после пандемии коронавируса. «Я не думаю, что будет какой‑то всплеск домашнего насилия, ведь семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период. Надо проверять эту информацию», — заявила она.