Директора «Руси сидящей» Ольгу Романову вызвали на допрос по делу о фейках про коронавирус

Следственный комитет по Новгородской вызвал на допрос по делу о фейках про коронавирус (ст. 207.1 УК) директора благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» Ольгу Романову. Об этом сообщил «МБХ медиа» адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, представляющий ее интересы.

Директор «Руси сидящей» проходит по делу в качестве свидетеля. Его возбудили из-за публикации про коронавирус в колонии поселка Топорок Новгородской области.

Бадамшин в ответе следователю указал, что Романова постоянно проживает за пределами России, и уточнил, что следователь может обратиться в ФСБ за подтверждением этой информации.

Помимо этого, в СК направили и письменные пояснения Романовой. В них говорится, что в публикации не было сведений об инфекционных заболеваниях в колонии, а также что там был дисклеймер о необходимости проверки информации.

Романова также указала, что СК или прокуратура разгласили сведения, составляющие тайну следствия, так как первым о возбуждении дела из-за публикации «Руси сидящей» сообщил RT. Это, по ее мнению, требует отдельной процессуальной проверки.

О возбуждении дела СК сообщил 13 апреля. В публикации, как утверждает ведомство, говорилось, что 30 заключенных колонии в Топорке якобы заразились коронавирусом. RT и Novgorоd.ru со ссылкой на источники рассказали, что эта информация была опубликована на сайте «Руси сидящей». Сами правозащитники указывали, что в публикации говорилось о заболевших заключенных в Топорке, но о коронавирусе там речи не было.