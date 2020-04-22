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Что произошло за ночь 22 апреля. Коротко
«Новая газета»редакция
- В Москве за прошедшие сутки число летальных случаев от коронавируса увеличилось на 28 — до 261 погибшего. Самому младшему из них было 30 лет. В рамках режима самоизоляции москвичей с 22 апреля обязали привязывать к электронному пропуску свою транспортную карту или номер автомобиля. Иначе проездной не сработает, а водителям будут назначать штрафы с помощью камер.
- Президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке иммиграции. Въезд в страну по большей части рабочих виз прекратят на 60 дней, выдачу грин-карт также собираются остановить. «Прежде всего мы должны заботиться об американских рабочих», — сказал он на брифинге. Сенат США между тем одобрил новый пакет мер экономической поддержки почти на полтриллиона долларов, большая часть пойдет на зарплаты сотрудникам малого бизнеса.
- Cевероморская нефть Brent с ближайшими поставками в июне упала на бирже до 16 долларов — показателей ноября 2001 года. Схожим образом развивается ситуация и в США: июньские контракты на американскую WTI, успев стабилизироваться на уровне 14 долларов на фоне новых мер от коронавируса, упали до 10,5 доллара (накануне она доходила до 6,9 доллара).
- Суды Владикавказа назначили административные аресты 13 участникам схода против режима самоизоляции, прошедшего 20 апреля. Еще одно дело прекратили. Всего же, по данным МВД, задержаны были 69 человек из порядка двух тысяч участников схода. Его инициатора поместили в СИЗО в рамках нового уголовного дела.
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Теги:трамп, сша, нефть, коронавирус, va
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