В Москве скончались еще 28 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 28 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает оперштаб. Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в столице увеличилось до 261.

Умершим было от 30 до 93 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, среди которых – гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, онкология и аневризма аорты.

Москва находится на первом месте среди российских регионов по числу заразившихся коронавирусом и умерших с подтвержденным COVID-19, в столице инфекция подтвердилась у 29433 человек. В городе продлен пропускной режим для поездок на транспорте до 1 мая.

С сегодняшнего дня ограничения ужесточаются – в частности, жителям необходимо привязать номер электронного билета или автомобиля к пропуску. В противном случае проездной не сработает, водителям же будут назначать штрафы в том числе с использованием камер видеофиксации.